Pilna ewakuacja 800 pasażerów z pociągu. W lokomotywie wybuchł pożar!

Pożar wybuchł w przedziale silnika pociągu znajdującego się na jednym z peronów leszczyńskiego dworca. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 11. Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, kapitan Szymon Kurpisz, na miejsce natychmiast wysłano jednostki straży pożarnej.

− Zdarzenie dotyczyło pożaru przedziału silnika pociągu, który znajdował się na jednym z peronów przy leszczyńskim dworcu. Do pociągu podpiętych było 13 wagonów. Wszystkie osoby zdążyły się ewakuować z pociągu, było to łącznie ok. 800 osób – relacjonował Kurpisz.

Dodał również, że pożar został szybko zlokalizowany i opanowany, dzięki czemu udało się uniknąć dalszych konsekwencji.

Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru oraz szacowanie strat. Mimo groźnego zdarzenia, nikt z pasażerów ani personelu nie ucierpiał. Służby zapewniają, że sytuacja jest już w pełni pod kontrolą, a ruch kolejowy w Lesznie wraca do normy.

