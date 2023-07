Jezioro pod Piłą zamieniło się w kałużę! Mieszkańcy przecierają oczy ze zdumienia. "To duży szok i tragedia!"

Sklep Mammut pojawił się w Poznaniu. To marka popularna na całym świecie

Pożar objął 3 ha lasu! Dwaj strażacy poszkodowani

Pożar lasu w okolicy miejscowości Rudno w powiecie wolsztyńskim. Jak poinformował Polską Agencję Prasową (PAP) oficer dyżurny wielkopolskiej straży we wtorek (4 lipca 2023), pożar objął około 3 ha lasu. Trwa akcja gaśnicza. W działaniach uczestniczy ponad 10 jednostek PSP i OSP.

Z relacji oficera dyżurnego wynika, że w pewnym momencie trzeba było wezwać pomoc medyczną do dwóch strażaków ochotników, którzy źle się poczuli. Serwis wlkp112.pl podał we wtorek, że strażacy z Obry i Świętna zostali przewiezieni do szpitala. Wiadomo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl

Dyrektorka Domu Dziecka w Długiem zdradza na co zostaną przekazane pieniądze i co zarejestrował monitoring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.