Pożar pociągów w Poznaniu. Znamy przyczynę. Policja wszystko ujawniła. Ludzie wściekli

Policja Wielkopolska przekazała, co prawdopodobnie doprowadziło do pożaru dwóch pociągów na stacji Górczyn w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10 listopada, gdy ogień pojawił się nagle na jednym z wagonów towarowych, a później rozprzestrzenił się na pociąg osobowy. Policja mówi, że do pożaru mogło dojść wskutek rzuconych rac. Pociągiem podróżowali kibice Legii Warszawa.