Czekała na autobus, nabiła się na ogrodzenie! Dramat w Poznaniu

Poznań. Kobieta nabiła się na ogrodzenie

O dramatycznym zdarzeniu donosi "Głos Wielkopolski". Jak czytamy, we wtorek, 6 czerwca po południu przy ul. Matejki w Poznaniu doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta czekająca na przystanku na autobus straciła równowagę, przewróciła się na ogrodzenie i nabiła się nogą na płot. Na miejsce natychmiast przyjechała karetka pogotowia, a także straż pożarna. Jak donosi serwis epoznan.pl, poszkodowana byłą prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Strażacy wycięli fragment ogrodzenia, który utkwił kobiecie w nodze. Element ten nadal znajdował się w nodze kobiety, gdy jechała do szpitala. Dopiero w placówce zostanie on wyciągnięty z ciała.

