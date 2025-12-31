Nie żyje 7-letni chłopiec, który wpadł do zamarzniętego stawu. Jego matka walczy w szpitalu o życie

Jacek Chlewicki
2025-12-31 7:54

Nie żyje 7-letnie dziecko, które wraz z 49-letnią matką wpadło do zamarzniętego stawu na prywatnej posesji w Radzewie. Mimo długiej akcji ratunkowej i reanimacji lekarzom nie udało się uratować chłopca. Kobieta wciąż walczy o życie.

  • zdarzenie miało miejsce we wtorek, 30 grudnia, wieczorem
  • 49-letnia kobieta i jej 7-letni syn wpadli do zamarzniętego stawu
  • zbiornik znajdował się na prywatnej posesji
  • strażacy wydobyli kobietę i dziecko z wody i rozpoczęli reanimację
  • poszkodowani trafili do poznańskich szpitali w stanie krytycznym
  • w środę rano potwierdzono śmierć 7-letniego chłopca

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, 30 grudnia, w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim. 49-letnia kobieta i jej 7-letni syn wpadli do zamarzniętego stawu znajdującego się na prywatnej posesji. Na miejsce skierowano liczne siły ratunkowe. Zgłoszenie o osobach znajdujących się pod lodem służby otrzymały około godziny 18.30. Strażacy natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Z wody najpierw wyciągnięto kobietę. Po pewnym czasie ratownikom udało się odnaleźć 7-latka i wydobyć go z wody. Zarówno kobieta, jak i chłopiec byli reanimowani na miejscu zdarzenia. W stanie krytycznym trafili do szpitala.

W akcji ratunkowej brało udział 11 zastępów straży pożarnej oraz pięć jednostek pływających, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania. Policja potwierdziła, że do wypadku doszło na terenie prywatnej posesji.

W środę rano służby przekazały nowe, tragiczne informacje. Jak poinformowało Radio Eska, 7-letniego chłopca nie udało się uratować. Dziecko zmarło w szpitalu. Jego 49-letnia matka nadal walczy o życie, a lekarze określają jej stan jako bardzo ciężki.

