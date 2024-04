zaglądamy do środka!

Poznań Motor Show 2024. Tu miłośnicy motoryzacji czują się jak w raju [ZDJĘCIA]

mrok | ago 12:01

W Poznaniu trwają targi Poznań Motor Show. To zdaniem ekspertów rynku najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Na targach znalazł się nawet… rozbity mclaren, który uszkodzono podczas wyścigu z myśliwcem F16. Jak mówią wystawcy - ma to być przestroga dla kierowców. Co jeszcze można zobaczyć na targach? Szczegóły w artykule.