Tragiczna śmierć dwóch strażaków w Poznaniu

Tragedia wydarzyła się w nocy z 24 na 25 sierpnia. Strażacy przyjechali do pożaru piwnicy w kamienicy na poznańskich Jeżycach i nie spodziewali się takiego horroru. Do piwnicy, w poszukiwaniu źródła ognia, jako pierwsi weszli między innymi Łukasz Włodarczyk z Grunwaldu z JRG 2 i 34-letni Patryk Michalski JRG 1. Niestety, gdy strażacy byli w budynku, doszło do eksplozji. Ogień i spadający gruz odcięły im drogę ucieczki. Szans na ratunek nie było.

Pogrzeb Patryka Michalskiego w Poznaniu. Znamy szczegóły konduktu żałobnego

W czwartek, 29 sierpnia odbył się pogrzeb strażaka Łukasza Włodarczyka. Dzień później zaplanowano ostatnie pożegnanie jego kolegi, Patryka Michalskiego. W związku z tym w okolicach Ostrowa Tumskiego, a później cmentarza na Miłostowie, mogą tworzyć się utrudnienia. - Koordynacja wjazdów na teren Ostrowa Tumskiego oraz przejazdu konduktu pogrzebowego odbywać się będzie przy udziale Komendy Miejskiej Policji - przekazują przedstawiciele KW PSP w Poznaniu.

Szczegóły zaplanowanej ceremonii podajemy poniżej:

Ostrów Tumski:

godz. 11.00 - rozpoczęcie mszy św. żałobnej w Katerze Poznańskiej;

pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej parkują na pasie Buss Pass na ul. Panny Marii

dla pozostałych uczestników uroczystości parkowanie będzie możliwe tylko na prawym pasie ulicy Wyszyńskiego czyli od Ronda Śródki do ulicy Garbary;

przejazd na cmentarz poprowadzi patrol policji wzdłuż ulicy Warszawskiej na cmentarz Miłostowo;

Formowanie konduktu żałobnego (uczestnicy proszeni o zachowanie kolejności):

patrol Policji;

pojazdy z przedstawicielami władz;

pojazdy ochrony przeciwpożarowej;

przyjaciele ś.p. Patryka Michalskiego z grupy motocyklowej;

pozostali uczestnicy uroczystości.

Cmentarz Miłostowo:

parking dla uczestników uroczystości – na lewym pasie zieleni oraz wzdłuż ulicy Warszawskiej (w kierunku centrum) począwszy od stacji benzynowej Orlen;

pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej parkują na lewym pasie ulicy Warszawskiej (kierunek Antoninek) na przeciwko cmentarza;

rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej około godz. 13.00