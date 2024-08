Pogrzeb strażaka, który zginął w Poznaniu. Wzruszające słowa księdza

W jego życiu dużo było miłości do drugiego, do niesienia pomocy. Od dziecka chciał być strażakiem. Zawsze mówił, że będzie pomagać ludziom. Zdawał sobie sprawę, jak to strażackie zżycie jest niebezpieczne. To wszystko stało się zbyt szybko. Czekał na wymarzony dom w rodzinnej Tuchorzy z synami. Nie ma słów, które ukoją ból rodziny. On jest z nami - choć w innej postaci. Odszedł po to, by żyć. Łukasz usłyszał od Boga: pójdź za mną. Łukasz stracił ziemskie życie, ale jest dla niego inne życie - życie na wieki. Łukaszu, pięknie wypełniłeś swoje strażackie powołanie. Złożyłeś najpiękniejszą ofiarę, jaką mogłeś - powiedział ksiądz.