Strażak z Poznania był bohaterem. Patryk kochał sport, ale wybrał pomoc innym

Tragiczna śmierć dwóch strażaków w Poznaniu

Tragedia wydarzyła się w nocy z 24 na 25 sierpnia. Strażacy przyjechali do pożaru piwnicy w kamienicy na poznańskich Jeżycach i nie spodziewali się takiego horroru. Do piwnicy, w poszukiwaniu źródła ognia, jako pierwsi weszli między innymi Łukasz Włodarczyk z Grunwaldu z JRG 2 i 34-letni Patryk Michalski JRG 1. Niestety, gdy strażacy byli w budynku, doszło do eksplozji. Ogień i spadający gruz odcięły im drogę ucieczki. Szans na ratunek nie było.

Zobacz także: Pożar kamienicy w Poznaniu. Zmarły strażak Łukasz zawsze chciał pomagać. Ojciec był dla niego wzorem

Patryk był doświadczonym strażakiem. Od lat pomagał innym

Służbę w strażackim mundurze rozpoczął we Włocławku dwanaście lat temu. Pięć lat później poprosił o przeniesienie do Poznania. Z roku na rok podnosił swoje umiejętności, nie ustawał w szkoleniach. Wciąż chciał się uczyć.

- W 2012 r. ukończył szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku szkolenia przy KW PSP w Toruniu. W 2015 r. ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w SP PSP w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej szkoły Informatyki i Umiejętności we Włocławku Funkcjonariusz posiadał kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego na poziomie specjalistycznym - wymieniają strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Michalski był nurkiem i miał też uprawnienia do kierowania pracami podwodnymi, przeszedł szkolenie specjalistyczne kierowców operatorów samochodów z drabina mechaniczną, kurs specjalistyczny dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa, szkolenie z zakresu patofizjologii nurkowania, zastosowania procedur ratowniczych i pierwszej pomocy.

Nie sposób też wyliczyć wszystkich akcji ratowniczych, w których brał udział. W 2022 roku, podczas interwencji po katastrofie lotniczej w Kłecku, wydobył pilota zakleszczonego we wraku samolotu znajdującego się pod powierzchnią wody. Strażacy podkreślają, że wykazał się ogromną ofiarnością, podejmując maksymalny wysiłek fizyczny, pracując w ekstremalnych warunkach. Patryk Michalski w młodości był świetnie zapowiadającym się sportowcem. W sezonie 2004 był w Polsce najlepszym 14-latkiem rzucającym oszczepem.

Jego pogrzeb odbędzie się 30 sierpnia, w Poznaniu. Szczegóły podajemy tutaj.