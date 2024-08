Uroczystości pogrzebowe strażaka z Poznania. "Przecięto nić pięknego życia Łukasza"

W czwartek, 29 sierpnia, odbywają się uroczystości pogrzebowe śp. st. ogn. Łukasza Włodarczyka, jednego z dwóch strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy w Poznaniu. Śmierć 33-letniego funkcjonariusza, pochodzącego z rodziny o strażackich tradycjach, wstrząsnęła jego bliskimi i całą Polską. Mężczyzna pozostawił pogrążoną w żałobie żonę i dwójkę dzieci. W trakcie trwających uroczystości pogrzebowych nie brakowało słów, jakie wzruszały do łez tłumnie przybyłych na ceremonię żałobników.

- Życie strażaka to życie ciągle na służbie. Życie strażaka to życie ludziom na pożytek. Nasi poznańscy strażacy wyjechali na zwykły pożar jednej z kamienic. Grupa 13 strażaków miała znaleźć źródło pożaru i ugasić. Na czele ich stał właśnie on. Doświadczony strażak Łukasz Włodarczyk ze swoim kolegą. 11 strażaków wydostało się na zewnątrz, ale z Łukaszem i Patrykiem kontakt zerwał się na zawsze. Została przecięta nić pięknego życia Łukasza Włodarczyka. Dziękujemy mu za to życie - mówił kapłan, zwracając się do tłumu zebranego w kościele.