i Autor: Shutterstock (2) Nieznany sprawca zaatakował trzy 13-latki na spacerze w lesie na Dębinie w Poznaniu, zdj. ilustracyjne

Szok w Poznaniu!

Zaatakował 13-letnie dziewczynki na spacerze! Jest poszukiwany. Chciał je wykorzystać?

Nieznany sprawca zaatakował trzy 13-latki na spacerze w lesie na Dębinie w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 maja, ok. godz. 17.30. Poszkodowane same powiadomiły policję, a jak wynika z ich relacji, mężczyzna podszedł do nich, w wyniku czego między nim a 13-latkami doszło do utarczki słownej. Później napastnik zaczął szarpać jedną z dziewczynek, ale wszystkim udało się uciec.