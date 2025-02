O kocie, który chodzi do szkoły. Wszyscy uwielbiają Łatka

Poznań. Znany muzyk przyznał się do pobicia dziewczyny

Dziewczyna Macieja Borowicza, znanego muzyka z Poznania, oskarżyła go o stosowanie przemocy domowej, a ten przyznał się do wszystkiego w długim oświadczeniu. Kobieta napisała, że wszystko działo się w nocy z 31 stycznia na 1 lutego: najpierw w domu znajomych obydwojga, a później w drodze samochodem do domu.

- Nie byłabym prawdomówna, gdybym pominęła fakt, że to ja pierwsza pod wpływem alkoholu uderzyłam z otwartej ręki, dając tzw. "liścia", w odpowiedzi na wcześniejsze odepchnięcie mnie. Wówczas zostałam parokrotnie uderzona, upadając. W samochodzie rozegrała się dalsza część mojego piekła, co miało być jak mniemam karą za konieczność opuszczenia domu znajomych - byłam poniżana, wyzywana, szarpana za włosy, za głowę, uderzana w głowę, uderzana w twarz, miałam wykręcane ręce, wyrywane włosy... - przekazała w swoich mediach społecznościowych, dodając, że w efekcie zdarzenia trafiła do szpitala.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź DJ-a, który występuje na co dzień pod pseudonimem Matthew Clarck. Mężczyzna przyznał się do pobicia swojej dziewczyny, tłumacząc przyczyny swojego zachowania.

- Z głębokim żalem i skruchą przyznaję, że doszło do obciążającej mnie sytuacji, której skutki są niezwykle bolesne. Nie sposób ukryć, że zarówno czynniki związane z wysokim poziomem stresu i emocji, jak i wpływ alkoholu, miały swój udział w przebiegu wydarzeń. Choć nie stanowią one usprawiedliwienia, zdaję sobie sprawę, że odegrały rolę w eskalacji sytuacji, która doprowadziła do nieodwracalnych konsekwencji. Z głęboką skruchą i poczuciem odpowiedzialności wyrażam przeprosiny wobec wszystkich, których dotknęły moje czyny. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje, które z niego wynikną. Każda sytuacja ma jednak więcej niż jeden wymiar a historia jest zdecydowanie bardziej złożona. Dalsze postępowanie pozwoli ujawnić pełny obraz, ponieważ jednostronna narracja nigdy nie jest wystarczająca dla wydania właściwych osądów. Aby lepiej zrozumieć przyczyny swoich działań oraz wypracować zdrowsze sposoby radzenia sobie z wysokimi emocjami, stresem i traumami z przeszłości, podjąłem już jakiś czas temu kompleksową terapię - jestem pod stałą opieką specjalistów, którzy wspierają mnie zarówno w terapii indywidualnej, jak i w programie leczenia uzależnień oraz destrukcyjno-agresywnych zachowań. Jestem głęboko przekonany, że tylko dzięki tej systematycznej pracy nad sobą mogę odzyskać równowagę oraz odbudować zaufanie, które przez lata budowałem - napisał mężczyzna w oświadczeniu.

Maciej Borowicz dodał również, że od początku br. uczestniczy w terapii uzależnień. DJ z Poznania jest również znany z udziału w jednej z edycji programu. "Big Brother"

Danusia zdradziła kulisy "Farmy". Opowiedziała o konflikcie z Wiolą! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.