Poznań w żałobie! Nie żyje gwiazda „Top Chef Polska”. Sergiusz Hieronimczak miał 55 lat

Kochał gotować i robił to naprawdę świetnie. Choć z wykształcenia był politologiem, to jednak garnki - a nie polityka - skradły jego serce. Ukończył prestiżową renomowaną szkołę kulinarną Westminster Kingsway College. Przez prawie 10 lat pracował w Londynie, m.in. w Mandarin Oriental i Wyndham Grand na Chelsea Harbour. A gdy wrócił do Polski, zawojował Poznań. Był szefem kuchni restauracji Zagroda Bamberska, Holiday Park & Resort, a w ostatnich latach pełnił funkcję szefa kuchni restauracji Nifty No. 20 w hotelu PURO Poznań. Był też pomysłodawcą i liderem inicjatywy „Poznańscy Kucharze Razem”. Przyświecała mu idea jednoczenia środowiska gastronomicznego. Z dumą i pasją prowadził warsztaty dla amatorów gotowania.

Niestety, 4 października w mediach społecznościowy rodzina kucharza poinformowała o jego śmierci. Przyczyna zgonu nie została dotąd podana do wiadomości publicznej. Dalsze informacje o pogrzebie mają zostać przekazane przez rodzinę.

Kucharza pożegnali również przedstawiciele Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. „Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega z branży i przyjaciel Sergiusz Hieronimczak, uczestnik V edycji 'Top Chef'. Spoczywaj w spokoju” - napisali w mediach społecznościowych przyjaciele Sergiusza Hieronimczaka.