Kobyla Góra: Przerażające szczegóły śmierci dziewczynek. Rany cięte i ślady duszenia. Ich matka walczy o życie

Ciała dwóch dziewczynek w Kobylej Górze. Jedna została uduszona, druga miała rany cięte?

Jak informuje PAP, na ciałach dziewczynek znalezionych w Kobylej Górze ujawniono ślady duszenia i rany cięte. Zwłoki sióstr w wieku 9 i 13 lat ujawniono w czwartek, 20 kwietnia, ok. godz. 12.30, w domu jednorodzinnym. Służby ratownicze miał o wszystkim powiadomić ich ojciec. To nie wszystko, bo po dojeździe na miejsce służby musiały jeszcze przystąpić do reanimacji matki dziewczynek, która jak informuje PAP, miała rany cięte, podobnie jak 13-latka, natomiast ślady duszenia miały zostać ujawnione na ciele młodszej z sióstr. Po przywróceniu kobiecie funkcji życiowych została ona zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Kaliszu. - Na miejscu zdarzenia pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora rejonowego w Ostrzeszowie - informuje st. asp. Magdalena Hańdziuk, rzeczniczka prasowa tamtejszej komendy powiatowej policji.

