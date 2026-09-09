Przyjechały z Niemiec, by dołączyć do poznańskiego stada. Trzy słonice są już w zoo

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-09-09 11:44

Niemieckie emerytki podbijają Poznań. To trzy słonice z Duisburga, które w nocy (z 8 na 9 września) przyjechały do Nowego Zoo w Poznaniu. Podziwiać je będzie można w poznańskiej słoniarni jak tylko oswoją się z nowym miejscem.

Poznański ogród zoologiczny poinformował o nowych mieszkankach. To Daisy (41 l.), Saiwa i Etosha (35 l.), które w specjalnym transporcie przyjechały do Poznania. Jak informuje Remigiusz Koziński z Nowego Zoo, zwierzęta choć zmęczone podróżą, mają się dobrze i zaczynają przyzwyczajać się do nowego miejsca zamieszkania.

Dołączyły do Kizi i Ninia, co cieszy nie tylko wielbicieli tego gatunku w Poznaniu, ale też zoologów, bo powiększenie stada dla słoni jest niezwykle istotne, gdyż są to zwierzęta bardzo społeczne, a łączące je więzi są bardzo trwałe.

Księga dobrych praktyk mówi, żeby w stadzie były minimum 4 słonice - tłumaczy Koziński. 

Przyjechały z Niemiec, by dołączyć do poznańskiego stada. Trzy słonice są już w zoo
Galeria zdjęć 5

Szczególnie ważne jest to dla Kizi, która pożegnała swoją wieloletnią partnerkę. W październiku 2025 roku w dramatycznych okolicznościach zmarła słonica Kinga. Mimo ogromnego wysiłku lekarzy weterynarii i wielogodzinnej walki o jej życie, podjęto decyzję o eutanazji. 

Dla wszystkich to ogromny cios - mówił wtedy Koziński.

Poruszające było też ostatnie pożegnanie słonic, bo po śmierci Kingi jej ciało pokazano właśnie Kizi. Warto przypomnieć, że słoniarnia to duma poznańskiego ogrodu zoologicznego.

To prawdziwy komplet afrykański, jeden z największych tego typu obiektów w Europie, który został stworzony tak, aby zapewnić słoniom afrykańskim jak najbardziej naturalne warunki.

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