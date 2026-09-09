Wyjechał z domu na rowerze i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań 33-letniego Mikołaja

Policja w Gnieźnie poinformowała o zakończeniu poszukiwań 33-letniego Mikołaja. Niestety, mężczyzna nie żyje. Rodzinie i bliskim przekazano wyrazy współczucia.

Wyjechał z domu rowerem

Mikołaj zaginął w piątek, 4 września 2026 roku. Około godziny 10 wyjechał z domu rowerem. Od tego momentu nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rozpoczęły się poszukiwania 33-latka. Niestety, po kilku dniach pojawiła się najgorsza wiadomość.

Był zawodnikiem Pelikana Niechanowo

Smutek po śmierci Mikołaja wyrazili także przedstawiciele GLKS Pelikan Niechanowo. Mężczyzna przez lata był związany z klubem.

Niestety, poszukiwania Mikołaja Mazurkiewicza zakończyły się tragicznie. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o jego śmierci – przekazali przedstawiciele klubu.

Jak podkreślili, Mikołaj był zawodnikiem Pelikana Niechanowo. Barwy klubu reprezentował od 2010 roku, z przerwami na grę w Vitcovii Witkowo.

Był częścią naszej klubowej społeczności i na zawsze pozostanie w pamięci osób związanych z Pelikanem – napisali przedstawiciele Pelikana.

„Wszyscy jesteśmy w szoku”

Pod postem klubu na Facebooku pojawiło się już kilkanaście komentarzy. Internauci nie kryją niedowierzania i smutku. Wszyscy są w szoku, że poszukiwania Mikołaja zakończyły się tak tragicznie.

Mieszkańcy oraz osoby związane z klubem składają rodzinie i bliskim 33-latka kondolencje.

Spoczywaj w pokoju, Mikołaj – napisali przedstawiciele Pelikana Niechanowo.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

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W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.