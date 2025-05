Radiowóz na sygnale wbił się w osobówkę. Ucierpiały trzy osoby

i Autor: Materiały Lubuskiej Policji

DRAMAT

Radiowóz na sygnale wbił się w osobówkę. W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby

Na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Rolnej w Poznaniu doszło do groźnego wypadku. Oznakowany radiowóz policyjny zderzył się z samochodem osobowym marki opel. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, jednak na szczęście nie wymagały one hospitalizacji. Co było przyczyną wypadku i kto zawinił? Sprawę wyjaśnia policja.