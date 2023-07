Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dramatyczny spadek obrotów

Remonty w Poznaniu uderzają w przedsiębiorców! Wszyscy są załamani, a końca prac nie widać [WIDEO]

To nie jest remont - tylko degradacja centrum! Tak o tym, co się dzieje w sercu Poznania, na Starym Rynku i ulicach wokół - mówią mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy, którzy przez przedłużające się prace tracą nie tylko dochody, ale i zdrowie, i wiarę w ludzi. - Tutaj jest niebezpiecznie, nie da się ani żyć, ani pracować - mówi Super Expressowi Anna Sokolnicka - Elzanowska, która musiała zamknąć swoją galerię z artystyczną biżuterią i przenieść się do internetu, bo klienci nie byli w stanie do niej dojechać.