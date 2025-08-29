Śmierć na łuku drogi. Renault zderzyło się z ciężarówką, kierowca nie przeżył [ZDJĘCIA]

Rano na drodze wojewódzkiej 241 doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego.

W wyniku zderzenia, kierowca auta osobowego zginął na miejscu, mimo podjętej akcji ratunkowej.

Droga jest całkowicie zablokowana, a służby prowadzą działania wyjaśniające przyczyny tragedii.

Do tragedii doszło w piątek, 29 sierpnia około godziny 6:30 na drodze wojewódzkiej 241 łączącej Wągrowiec z Rogoźnem. Jak poinformowała wągrowiecka policja, na łuku drogi w okolicach miejscowości Pokrzywnica doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Renault Modus z pojazdem ciężarowym.

Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kierowcy osobówki nie udało się uratować. Mężczyzna podróżował sam, w wyniku obrażeń odniesionych w zdarzeniu zmarł na miejscu. Kierowca ciężarówki nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale został objęty opieką medyczną i wsparciem psychologicznym.

Na miejscu od wczesnych godzin rannych pracowały wszystkie służby – policja, straż pożarna oraz prokurator. Droga na odcinku za Pokrzywnicą w kierunku Prusiec była całkowicie zablokowana. Policja apelowała do kierowców o cierpliwość i korzystanie z wyznaczonych objazdów.

– Na miejscu prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku. Śledczy pracują pod nadzorem prokuratora rejonowego – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu.

Z relacji policjantów wynika, że droga w miejscu wypadku przebiega łukiem, co mogło mieć wpływ na przebieg zdarzenia. To odcinek dobrze znany kierowcom, a jednocześnie uważany za niebezpieczny ze względu na ograniczoną widoczność i natężenie ruchu w godzinach porannych.

