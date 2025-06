Rodzinny horror w Śremie! 56-latka z nożem rzuciła się na brata

Do dramatycznych wydarzeń doszło 11 czerwca, ale policja dopiero teraz poinformowała o tym, co wydarzyło się w jednym z mieszkań na terenie Śremu. W domowym zaciszu doszło do sprzeczki między 74-letnią śremianką, a jej 35-letnim synem. W konfliktową sytuację włączyła się jeszcze nietrzeźwa Renata W. (56 l.), córka 74-latki.

- I to właśnie ona, podczas awantury, ugodziła nożem swojego brata narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - przekazała podinsp. Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie. 35-latek z raną brzucha został przewieziony do szpitala. Tam medycy ruszyli do walki o jego życie.

- Mężczyzna przeszedł operację - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nożowniczka natychmiast trafiła natomiast w ręce policjantów i została osadzona w śremskiej Komendzie Policji do wytrzeźwienia (miała 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) i wyjaśnienia sprawy.

- Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zatrzymana kobieta była już wcześniej notowana przez Policję za przestępstwa uszkodzenia ciała i groźby karalne. Po wytrzeźwieniu 56-letnia śremianka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa i została przesłuchana - mówi Ewa Kasińska. W trakcie przesłuchania nożowniczka zapewniała, że nie chciała zabić brata, tylko… stanęła w obronie matki.