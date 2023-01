Rogoźno. Niespełnieni bokserzy znokautowali św. Mikołaja! Wszystko się nagrało [WIDEO]

Jest tak szybka, że nikt jej nie ucieknie. Piękna policjantka z Poznania to sportsmenka jakich mało [ZDJĘCIA]

Młodość rządzi się swoimi prawami, ale bójkę z dmuchanym Święty Mikołajem, do którego doszło w Rogoźnie pod Obornikami w Wielkopolsce, nie wymyśliłby chyba nikt.

Grupa nastolatków szła przez miasto grubo po północy w Nowy Rok i wyraźnie zainteresowały ich dekoracje świąteczne stworzone przez strażaków ochotników przed remizą. Podeszli do ponad metrowego Mikołaja i zaczęli okładać go pięściami. Krótko mówiąc - potraktowali go jak worek treningowy.

Zobacz nagranie!

Gdy z Mikołaja uleciało powietrze, wandale oddalili się, jak gdyby nigdy nic. Początkowo strażacy chcieli zgłosić sprawę policji, ale po opublikowaniu filmiku z boksowania Mikołaja w mediach społecznościowych rodzice chłopców zwrócili się do OSP i zadeklarowali pokrycie szkód. - Koszt takiego Mikołaja do 800 złotych. Ten, który oberwał od chłopaków do niczego się już nie nadaje - mówi Super Expressowi Roman Jaśkowiak z OSP Rogoźno.

