Rozkochiwała w sobie mężczyzn i brała na nich pożyczki! 39-latka złapana

39-latka poznawała mężczyzn na portalu randkowym, uwodziła ich i brała na nich pożyczki. Ogromne straty

Seksowna oszustka w rękach jarocińskich policjantów! 39-letnia kobieta ogłaszała się na różnych portalach randkowych. Nie miała kłopotu z zawieraniem kolejnych znajomości. Mężczyzn uwodziła i okręcała sobie wokół palca. Zdobywała ich zaufanie. Nawet przez myśl im nie przeszło, że ich ukochana to tylko chciwa femme fatale. Gdy brała ich telefony, żeby szybko coś sprawdzić, nie wydawało im się to podejrzane. To był błąd. Bo kiedy panowie tracili czujność, ich kochanka przez telefon brała pożyczki, a potem uciekała w siną dal, niekiedy wyłudzając jeszcze od swoich ofiar duże sumy pieniędzy pod różnymi pretekstami. Tak było też w przypadku pewnego 34-latka z Wielkopolski.

"Mężczyzna przekonany, że kobieta jest uczciwa udostępniał jej nawet swój telefon komórkowy"

"Sposób działania oszustki był niemal identyczny. Kobieta nawiązała z nim kontakt za pośrednictwem portalu randkowego, korespondowała z nim, spotykała i udawała oddaną przyjaciółkę. Mężczyzna przekonany, że kobieta jest uczciwa udostępniał jej nawet swój telefon komórkowy. I to właśnie korzystając z tego telefonu kobieta, bez wiedzy i zgody pokrzywdzonego, zaciągnęła pożyczkę na kwotę blisko 90.000 zł. Wcześniej od mężczyzny wyłudziła 10.000 mając świadomość, że tych pieniędzy nie zwróci" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej, podkreślając, że 34-latek nie był pierwszą ofiara naciągaczki. Podejrzana o oszustwa 39-latka przyznała się do popełnienia przestępstw, grozi jej nawet 8 lat więzienia.

