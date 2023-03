Ruszył proces sprzedawcy "cudownych garnków"! Prawie 700 oszukanych osób

Ruszył proces sprzedawcy cudownych garnków! Paweł M. usłyszał blisko 700 zarzutów

Sprzedawca "cudownych garnków" przed sądem! W Poznaniu ruszył dziś, w piątek 10 marca proces Pawła M., prezesa firmy zajmującej się sprzedażą garnków i patelni. Mężczyzna organizował pokazy rzekomo wyjątkowych garnków, a potem sprzedawał je po bardzo wysokich cenach, przede wszystkim seniorom. Jak ustaliła prokuratura, Paweł M. opowiadał obecnym na pokazach organizowanych w latach 2011-2013 ludziom, że garnki mają niezwykłe właściwości, miały nawet zawierać jakiś tajemniczy związek chemiczny, tak naprawdę wymyślony przez firmę jako chwyt reklamowy. Ludzie podczas pokazów słyszeli, że komplety garnków czy patelni są warte po kilka tysięcy złotych i kupowali je. Potem okazywało się, że to zupełnie zwyczajne gary.

Sprzedawał zwykłe gary jako cudowne. Do tego ludzie nie wiedzieli, że biorą kredyty

Do tego firma najwyraźniej miała pewne problemy z podatkami, bo prokuratura w akcie oskarżenia zarzuciła Pawłowi M. oszustwa podatkowe na ponad 12 milionów złotych. Paweł M. usłyszał też łącznie 684 zarzuty oszustwa. Część pokrzywdzonych nie dożyła procesu, ponieważ w chwili kupowania "cudownych garnków" byli już w podeszłym wieku. "Niewątpliwie też to wszystko działo się bardzo szybko, ci ludzi byli nakłaniani do podpisywania szeregu dokumentów, co niektórzy nawet nie wiedzieli, że podpisywali umowy kredytowe" - podkreśla prokurator.

Sonda Czy kiedykolwiek zostałeś oszukany na pokazie garnków? TAK NIE NIE WIEM

QUIZ. Sobotnia ortografia. Trudne słowa na literę "j". Jasne jak słońce? Niekoniecznie! Pytanie 1 z 12 Wskaż poprawną pisownię: jabłkówka jabłkuwka Dalej