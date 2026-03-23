Sensacyjne odkrycie pod Poznaniem! Przerwano prace, znaleziono ludzkie szczątki

Do odkrycia doszło w trakcie prac przy rekultywacji stawu w Chomęcicach, w gminie Komorniki. Robotnicy natrafili na cembrowaną drewnem studnię, która – jak wykazały wstępne badania – pochodzi aż z IV wieku naszej ery.

Jak przekazuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu, archeolodzy ustalili, że znalezisko powiązane jest z osadą ludu kultury przeworskiej, która zamieszkiwała te tereny jeszcze w czasach rzymskich. To kolejny dowód na to, że okolice dzisiejszych Komornik były zasiedlone już ponad 1600 lat temu.

Zaleźliśmy też fragmenty ceramiki i kości prawdopodobnie ludzkie. To też wymaga potwierdzenia – informuje archeolog Ewa Pawlak.

Teraz naukowcy planują dokładniejsze analizy, w tym badania dendrochronologiczne, które pozwolą ustalić, kiedy dokładnie ścięto dąb użyty do budowy studni.

O znalezisku powiadomiono powiatowego konserwatora zabytków, który natychmiast wstrzymał prace. Teren został zabezpieczony, a inwestor musi sfinansować dalsze badania archeologiczne. Dopiero po ich zakończeniu możliwy będzie powrót do prac przy stawie.

Odkrycie rzuca nowe światło na historię regionu i potwierdza, że jego dzieje sięgają znacznie dalej, niż mogłoby się wydawać.