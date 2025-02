Monika wyszła z domu i już nie wróciła. Zdążyła jeszcze wysłać wiadomość do rodziny

Sensacyjne odkrycie w Pile! Natrafiono na przedmioty z zamierzchłych czasów

To fragmenty ceramiki ze średniowiecza, okresu wpływów rzymskich czy czasów prehistorycznych, kości, fragmenty szkła, różnych przedmiotów czy monety. W sumie to ok. 180 obiektów archeologicznych, m.in. pozostałości piwniczek budynków mieszkalnych, jamy gospodarcze oraz studnie. Jak poinformował w mediach społecznościowych członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski jedna ze studni została zbudowana po 1732 r. z drewna pochodzącego z rozebranych starszych konstrukcji (najstarsze belki zostały ścięte w 1688 r.).

- Otrzymano również wynik datowania kłody sosnowej zarejestrowanej w jednej z badanych piwniczek. Drzewo ścięto w 1618 r. - mówi Bogusławski. Wiele z tych odkryć pochodzi z praktycznie nieznanego okresu dziejów tego miasta, czyli sprzed 1626 r.

Muzeum Okręgowe w Pile poinformowało, że znaleziono także między innymi odpady z warsztatu garncarskiego i pozostałości pieców garncarskich z około XV w. Badaczom udało się znaleźć również możdżeń tura oraz szeląg Augusta III Sasa. Obecnie trwa wykonanie analiz archeozoologicznych, makroskopowych szczątków organicznych oraz konserwacja zabytków, z drewna, metalu i skór.

