Śmierć podczas żniw. Prasa do słomy wciągnęła 26-letniego rolnika. Nic nie dało się zrobić

Tragiczny wypadek podczas prac polowych we wsi Mroczki Małe w Wielkopolsce.

26-letni mężczyzna zginął po tym, jak prasa do słomy wciągnęła mu rękę.

Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Dramatyczne sceny rozegrały się we wsi Mroczki Małe, położonej na granicy województw wielkopolskiego i łódzkiego. Jak podaje portal ostrow24.tv, w trakcie prac polowych doszło tam do tragicznego wypadku z udziałem prasy do słomy. Maszyna z nieznanych przyczyn wciągnęła rękę 26-letniego mieszkańca powiatu kaliskiego.

– Prasa do słomy wciągnęła rękę 26-letniego mężczyzny. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia poszkodowanego nie udało się uratować – informuje ostrow24.tv.

Zobacz: Pięć godzin na dźwigu, a w mieszkaniu ciało partnerki. Wstrząsające ustalenia śledczych

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Lekarz, który przybył do poszkodowanego, stwierdził zgon młodego rolnika. Policjanci prowadzą obecnie czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tragedii. Wiadomo jedynie, że do zdarzenia doszło podczas obsługi prasy produkującej baloty słomy, jednak nie ustalono jeszcze, co było bezpośrednią przyczyną wypadku.

To kolejny tragiczny przykład na to, jak niebezpieczna potrafi być praca w rolnictwie, szczególnie w okresie żniw. W tym czasie maszyny pracują niemal bez przerwy, a tempo prac jest bardzo wysokie, co sprzyja zmęczeniu i obniżeniu czujności. Każdego roku w Polsce w sezonie żniwnym dochodzi do wielu wypadków – zarówno z udziałem maszyn, jak i podczas transportu plonów.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie zasad bezpieczeństwa oraz unikanie pracy w pojedynkę przy obsłudze ciężkich urządzeń. Chwila nieuwagi może kosztować życie!