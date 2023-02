Sok z ziemniaka lekarstwem! Będziesz w szoku, jak poznasz korzyści dla zdrowia! [WIDEO]

Sok z ziemniaka może leczyć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sok z ziemniaka lekarstwem? Będziesz w szoku, jak poznasz korzyści dla zdrowia!

Może nie jest zbyt smaczny, ale na pewno jest… zdrowy! Świeżo wyciśnięty sok z ziemniaka już od wieków był stosowany był w europejskiej medycynie ludowej do leczenia, między innymi wrzodów żołądka. Zapoczątkowane przez prof. dr hab. inż. Grażynę Lewandowicz badania prowadzone na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wykazały, że składniki soku z ziemniaka działają przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie w obrębie przewodu pokarmowego.

Naukowcy z Poznania nie kryją dumy

- Mamy opatentowaną technologię otrzymywania białka z soku, które charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, ale zawiera także cenne związki bioaktywne, właśnie te, o których teraz tak głośno - mówi dr Przemysław Kowalczewski, z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Słowem, sok działa cytotoksycznie (przeciwnowotworowo) przeciwko nowotworom żołądka i jelit i przeciwzapalnie na przewód pokarmowy (jelita). - Ponadto sprawdzamy, jak różne preparaty z soku ziemniaka (właśnie białko, suszony sok, zatężony różnymi metodami i filtrowany) działają po procesie trawienia - mówi Kowalczewski. Często bowiem okazuje się, że to co działa jako "surowe" po przejściu przez przewód pokarmowy traci aktywność. Na szczęście sok z ziemniaka… nie traci! I jest to naprawdę dobra wiadomość. - Teraz staramy się też poznać mechanizmy działania substancji obecnych w soku ziemniaczanym - póki co wiemy co działa, nadal trwają prace nad tym by wyjaśnić, jak i dlaczego - mówi doktor.

Docelowo opracowane będą produkty spożywcze dla wegan, o wysokiej wartości odżywczej, które wspomagają działanie przewodu pokarmowego.

Najgorszy i największy problem z sokiem z ziemniaka to jego smak i zapach

Przetworzony sok ziemniaczany jednak ma już bardziej przyjemny aromat. Co ciekawe, zastosowanie go do innych produktów spożywczych poprawia ich atrakcyjność! - Produkty mięsne (kiełbasa czy pasztet) były dużo lepiej oceniane w testach niż te bez soku. Sok działał trochę jak przyprawa maggi, wzmacniał smak - tłumaczy Kowalczewski. Podobnie w produktach zbożowych (chrupki, makaron czy pieczywo chrupkie). Aromat stawał się wyraźniejszy i bardziej przyjemny.

Świeży sok z ziemniaka jednak faktycznie pachnie ziemniakami, dlatego też opracowaliśmy koncepcję przetworzenia soku do proszku i zakapsułkowania (otrzymujemy wówczas postać suplementu), co całkowicie eliminuje niedogodności związane z zapachem - uspokaja naukowiec.