Adam leżał martwy w mieszkaniu. Obok niego znaleźli maleńką córeczkę

Śrem: Córeczka w mieszkaniu z martwym ojcem

Gdy strażacy dostają wezwanie, że trzeba wejść do mieszkania, bo nie ma z kimś kontaktu, od razu ruszają do akcji. Tak było i tym razem w Śremie. Około godziny 19:00 służby zostały wezwane przez zrozpaczoną kobietę do otwarcia jednego z mieszkań przy ulicy Mickiewicza. Na miejscu pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie. To, co zobaczyli druhowie na długo zostanie w ich pamięci. Strażacy w pokoju zauważyli nieżyjącego mężczyznę, na którego ciele były już ślady opadowe. Obok niego była… roczna, bezbronna dziewczynka.

Jak się później okazało - córeczka denata. Przybyły na miejsce biegły sądowy wstępnie wykluczył udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Wszystko wskazuje na to, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Sprawą zajmuje się policja. Jak dowiedział się "Super Express", dziecko zostało przekazane babci. Antosia jest już bezpieczna. Nasza reporterka ustaliła ponadto, że ofiara to Adam K., który samotnie wychowywał trójkę dzieci. - Był zdrowym mężczyzną - mówi nam jego znajoma.

Tutaj jednak wersję rozjeżdżają, ponieważ nasza dziennikarka dotarła do kolejnych osób, które znały mężczyznę. - Kiedyś miał problemy z sercem. Wszyscy czekamy na wynik sekcji zwłok, żeby dowiedzieć się, co się stało - mówi znajoma pana Adama, która prosi o zachowanie anonimowości.

Do sprawy wrócimy w "Super Expressie"! Artykuł będzie aktualizowany!

