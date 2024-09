Pobicie Polaków w Śremie. Ruszyły patrole obywatelskie

Patrole obywatelskie to nowy sposób mieszkańców Kórnika i Śremu na to, by ludzie czuli się bezpiecznie. Jak informuje gminakornik.pl, pierwszy z nich ruszył we wtorek, 10 września, a wzięło w nim udział kilkanaście osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na miejscu pojawiła się policja, która wylegitymowała uczestników patroli, która przypomniała im, że podobne zgromadzenia należy jednak zgłaszać i żeby nie przerodziły się one w łamanie prawa. Mimo to ludzie kontynuowali patrole, w czym mundurowi nie przeszkadzali, ale towarzyszyli im do końca.

Powyższe inicjatywy to pokłosie zdarzeń z plaży w Śremie, i nie tylko, w sobotę, 7 września. Jak informowała policja, nad jeziorem Grzymisławskim doszło do bójki, w której poważnie ranni zostali dwaj Polacy - obaj trafili do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali w związku ze zdarzeniem 5 obcokrajowców: obywatela Argentyny i czterech Kolumbijczyków. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Pozostali zostali zwolnieni, ale odpowiedzą za udział w bójce.

Jak relacjonują mieszkańcy, od jakiegoś czasu dochodzą do nich słuchy o niepokojących sytuacjach w Kórniku – obcokrajowcy, którzy pojawiają się na promenadzie i plaży, mieli zaczepiać kobiety oraz innych mieszkańców. W obliczu tych doniesień, zdeterminowani mieszkańcy postanowili działać - podaje gminakornik.pl.