Strzały w Poznaniu. Przeraźliwe wołanie o pomoc. Krzyki przerwały strzały. Wszystko widać na nagraniu

mrok | ago 11:10

Szokujące sceny! W Poznaniu na ulicy słychać było strzały. W niedzielę, 16 lipca Mikołaj B. podszedł do stolika, przy którym siedziała para, strzelił do siedzącego tam Kordiana D, a potem do siebie. Jeden postrzelony zginał na miejscu, drugi - zmarł w szpitalu. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać całe zdarzenie. Wołanie kobiety o pomoc jest przerażające. Policja już szuka autora nagrania.