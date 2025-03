Egzekucja w Obrzycku! Podszedł i strzelił do nauczycielki, a potem odebrał życie sobie!? Relacja sąsiadki szokuje!

Egzekucja w Obrzycku! Podszedł i strzelił do nauczycielki, a potem odebrał życie sobie

Te informacje zszokowały całym woj. wielkopolskim. W środę, 19 marca w Obrzycku doszło do potwornych wydarzeń. – O godzinie 7:00 otrzymaliśmy zgłoszenie na numer alarmowy 112, że na ulicy Staszica było słychać odgłosy strzałów. Przed jednym z budynków znaleziono ciało mężczyzny, a wewnątrz zwłoki kobiety. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i ustalają tożsamość ofiar. Przy ciele mężczyzny zabezpieczono broń – najprawdopodobniej czarnoprochową – przekazał w rozmowie z Super Expressem Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Według ustaleń dziennikarzy SE, ofiary to 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Śledczy zabezpieczyli również dwie sztuki broni, które mogą mieć związek z tragedią.

Relacja sąsiadki szokuje. To rozegrało się na oczach matki zabitej

Do tragedii doszło na oczach sąsiadki pani Eweliny z domu naprzeciwko. Ewelina, nauczycielka języka polskiego w szkole w Szamotułach, wychodziła właśnie do pracy. Chciała iść do swojego samochodu. Nagle podszedł do niej Paweł Sz. i bez ostrzeżenia strzelił. - Moja córka usłyszała tylko słowa Eweliny „co ty mi zrobiłeś? I wtedy on strzelił do naszej sąsiadki drugi raz - mówi Super Expressowi pani Genowefa, z domu przy ul. Staszica w Obrzycku.

Zobacz: Strzelanina w Wielkopolsce! Wśród ofiar 46-letnia nauczycielka polskiego

Huk było słychać w całej okolicy. Gdy strzały usłyszała mama pani Eweliny, która mieszkała obok i otworzyła okno, wtedy mężczyzna na oczach mamy kobiety strzelił sobie w głowę. Jedna z hipotez mówi, że do zbrodni doszło z powodu nieszczęśliwej miłości. - Ewelina chyba odrzucała tego mężczyznę - mówią znajomi zamordowanej kobiety.

Wiadomo, że Ewelina nie zgłaszała policji, że się kogoś boi. Natomiast sprawca nie miał żadnego konfliktu z prawem.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.