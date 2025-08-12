W Sulmierzycach doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem 71-letniego kierowcy.

Mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo, a pomimo szybkiego transportu do szpitala zmarł.

Prokuratura zarządziła sekcję zwłok, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Co stało się z psem, który podróżował z kierowcą?

Sulmierzyce. Śmiertelny wypadek 71-latka

Prokuratura w Krotoszynie zarządziła zabezpieczenie ciała mężczyzny, który zginął wskutek wypadku w Sulmierzycach, na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok. Jak wstępnie poinformowała policja, 71-latek jechał ul. Wrocławską volkswagenem transporterem, ale przed godz. 21 zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna został zakleszczony w środku pojazdu, a razem z nim podróżował jeszcze jego pies.

- Zwierzęciu nic się nie stało. Było spokojne i czekało cierpliwie, aż wykonamy dostęp do poszkodowanego. Nie okazywał żadnej agresji, a wkrótce na miejscu wypadku pojawiła się osoba z rodziny kierowcy, która zabrała pieska do domu - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" mł. bryg. Tomasz Patryas, rzecznik KP PSP w Krotoszynie.

71-latek został ciężko ranny, dlatego niezwłocznie przetransportowano go do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim - po fakcie okazało się, że miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

- Tego samego dnia, o godz. 22.34, tj. w niedzielę, 10 sierpnia, lekarz placówki powiadomił nas, że mężczyzna zmarł - powiedział "Super Expressowi" asp. sztab. Piotr Szczepaniak, rzecznik KPP w Krotoszynie.

Policjanci przeprowadzili wszystkie czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.