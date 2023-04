Audi wjechało w 8-latka na przejściu, którego... już nie ma! Dramat w Swarzędzu

Co tam się wydarzyło?

Wypadek w Swarzędzu. Potrącenie 8-letniego chłopca

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 11 kwietnia około godz. 13.00 na ul. św. Marcina w Swarzędzu. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 8-letni chłopiec przechodził w rejonie niedziałającego już przejścia dla pieszych przez jezdnię. Został potrącony przez samochód osobowy marki audi. Kierowca pojazdu był trzeźwy. Chłopiec był przytomny, został przetransportowany do szpitala. Badamy okoliczności tego zdarzenia - mówi nam mł.asp. Marta Mróz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Przejście,o którym mowa, zostało przesunięte po prostu dalej. Nie jest ono już oznaczone. Policja sprawdza, gdzie dokładnie i w jaki sposób doszło do wypadku. W związku ze zdarzeniem występowały utrudnienia.

