Sylwia strzeliła do synka. Chwilę później doszło do kolejnej tragedii. Sąsiedzi do dziś kręcą głowami

Minęło 5 lat od wstrząsającej tragedii, ale nie da się jej wymazać z pamięci. Na cmentarzu w Solcu Wielkopolskim grób mamy i jej dziecka przypomina o bólu, smutku i pustce, którą po sobie zostawili.

15 września 2020 r. 30-letnia - do tej pory wzorowa, pilna i bardzo pracowita - policjantka nie stawiła się do pracy na komisariacie w Swarzędzu (woj. wielkopolskie). Sylwia N. (30 l.) pełniła służbę od 6 lat. Pracowała w oddziale prewencji. Jej kolegów zaniepokoiła jej nieobecność, bo nigdy wcześniej jej się to nie zdarzało. Także przełożeni z pracy podkreślali, że była świetnie przygotowana do służby – wysportowana, profesjonalna i oddana swojej misji. Ceniono ją nie tylko za umiejętności, ale także za empatię i życzliwość wobec innych. Dlatego, gdy Sylwia N. nie pojawiła się w pracy, zdenerwowani funkcjonariusze od razu zaczęli jej szukać. Jej telefon nie odpowiadał, nikt nie wiedział, gdzie jest. Zniknął też synek kobiety.

Wkrótce wszystko było już jasne.

Ciało Sylwii znaleziono w leśnym zagajniku niedaleko Środy Wielkopolskiej. Obok leżał - także martwy - jej ukochany 9-letni synek Wiktor. Kobieta pojechała swoim autem do lasu i tam, bez świadków, na leśnej ścieżce, ze służbowej broni zabiła swojego syna, a potem odebrała życie sobie. - Biegły stwierdził urazy czaszkowo-mózgowe – mówił nam Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec zginął od strzału w skroń, a jego matka oddała śmiertelny strzał do siebie. Gdy zostali odnalezieni, na pomoc było już za późno. Pozostał płacz, rozpacz i kołatające się po głowie pytanie: dlaczego…

Zaraz po tragedii „Super Express" dotarł do najbliższych, którzy byli poruszeni i załamani całą sytuacją. - Jeszcze kilka dni temu widziałam mojego wnuczka, był taki zadowolony. Nie mogę tego pojąć - mówiła w 2020 r. Stanisława S., babcia Wiktora, mama jego taty.

Nic nie zapowiadało takiego dramatu, a jednak wielu znajomych wiedziało, że w życiu prywatnym kobieta zmagała się z trudnościami. Samotnie wychowywała Wiktora, a ojciec chłopca miał konflikt z prawem. Kobieta zaręczyła się z nowym partnerem, ale ten związek też się rozpadł. W dodatku, w jej rodzinie wcześniej doszło do tragedii – jej brat popełnił samobójstwo. Mimo to znajomi podkreślali, że była bardzo dobrą matką, a syn był dla niej najważniejszy.

– Wiktor był jej całym światem – mówili po tragedii przyjaciele Sylwii. Do dziś śmierć matki i syna budzi wstrząs, niedowierzanie i ogromne poczucie straty wśród bliskich i znajomych.

Zaraz po tragedii ruszyło prokuratorskie postępowanie. Pytań dotyczących dramatu było wiele, ale odpowiedzi się nie pojawiły. Śledczy chcieli dowiedzieć się, czy ktoś namawiał lub udzielał pomocy w targnięciu się na życie Sylwii N. Ostatecznie śledztwo zostało umorzone. Długa, praca prokuratorów nie przyniosła wyczekanych rezultatów. Mimo ekspertyz i wielu przesłuchanych świadków nie udało się ustalić powodu zabójstwa syna i samobójstwa Sylwii N. Śledczy analizowali między innymi sprawy kryminalne, którymi zajmowała się w pracy.

- Przesłuchano w tej sprawie 97 świadków, niektórych kilkakrotnie – mówiła zaraz po umorzeniu śledztwa prok. Ewa Woźniak z Konina.

Niestety, kobieta nie zostawiła żadnego pożegnalnego listu, nikomu nie powiedziała, co ją trapi i co zamierza zrobić.

Sylwia została pochowana ze swoim synkiem w jednej trumnie. - Módlmy się za nich - apelował w czasie ostatniego pożegnania w kościele ksiądz. Teraz na grobie matki i syna palą się znicze. - Nie zapomnimy o nich - mówią zgodnie mieszkańcy rodzinnej miejscowości Sylwii i 9-letniego Wiktora.

Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?