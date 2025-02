Tylko pies mógł ją tam znaleźć! Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej kobiety

- O godzinie 20:28 uruchomiono system wzywania pomocy GPS, który pomógł zawęzić teren poszukiwań. Kluczową rolę odegrał pies ratowniczy Blues, który wyczuł obecność kobiety jeszcze przed wejściem do zamkniętej szklarni. Zaginiona, próbując uchronić się przed zimnem, ukryła się w szklarni, owijając się kilkoma warstwami folii, co utrudniło jej dostrzeżenie. Mimo to, czujny nos psa nie dał się zwieść - wyjaśnia Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.