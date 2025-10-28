Szok w Biedronce! Szynka ważyła prawie kilogram mniej niż na etykiecie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-28 10:47

Niepokojąca sytuacja w sklepie sieci Biedronka na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu. Jak opisuje Czytelnik portalu epoznan.pl, waga szynki na etykiecie znacząco różniła się od rzeczywistej. Dopiero błąd przy kasie samoobsługowej pozwolił wykryć niezgodność. Sieć potwierdza incydent i wyjaśnia, że podjęto natychmiastowe działania.

Biedronka

i

Autor: Eryk Stawinski/REPORTER / East News
Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów Biedronka w Poznaniu, na osiedlu Armii Krajowej. Jak poinformował portal epoznan.pl jego Czytelnik, różnica między wagą zadeklarowaną na opakowaniu a faktyczną wagą produktu była ogromna.

Ostatnio na łamach epoznan.pl czytałem o zaniżonej wadze fasoli, a teraz taka sytuacja w sklepie Biedronka. Kupowałem szynkę, waga na opakowaniu wynosiła 2,8 kg, a waga odczytana wyniosła 1,9 kg. Całe szczęście, że kasowałem się w kasach samoobsługowych i pojawił się błąd wagi. Zawołana obsługa sklepu wprowadziła szynkę z kodu na poprawną wagę. W zwykłej kasie pewnie obsługa by nie zwróciła uwagi i tym sposobem byliśmy oszukiwani – opisał Czytelnik w wiadomości do redakcji epoznan.pl.

Na pierwszy rzut oka różnica mogła wydawać się błędem technicznym, jednak niemal kilogram mniej to poważna rozbieżność, która wzbudziła zaniepokojenie zarówno klienta, jak i redakcji portalu.

Dziennikarze epoznan.pl skontaktowali się z przedstawicielami sieci Biedronka, by zweryfikować sprawę. Sieć potwierdziła incydent i zapewniła, że zareagowano natychmiast po zgłoszeniu przez klienta.

Od razu po zgłoszeniu obsłudze sklepu przez klienta niezgodności wagi produktu z informacją na etykiecie wprowadzona została korekta – przekazał Artur Jahns, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka. – Ponadto sprawdzono wszystkie pozostałe produkty tego indeksu i ich oznakowanie było zgodne ze stanem faktycznym – dodał przedstawiciel sieci.

Jak wyjaśnia Biedronka, odpowiedzialność za właściwe zapakowanie i oznakowanie towaru spoczywa na producencie. W tym przypadku również producent został poproszony o wyjaśnienia.

Pakowanie i właściwe oznakowanie produktów leży po stronie producenta danego towaru, któremu zgłosiliśmy sytuację z prośbą o wyjaśnienie. Jednocześnie zachęcamy klientów i przypominamy, aby w przypadku zaobserwowania podobnych zdarzeń bezpośrednio powiadamiać personel sklepu, który będzie w stanie zareagować w odpowiedni sposób i poddać asortyment z niewłaściwym oznakowaniem procedurze likwidacji – tłumaczy Jahns w rozmowie z epoznan.pl.

Przedstawiciel sieci dodaje również, że jeśli z jakiegoś powodu klient nie ma możliwości zgłoszenia nieprawidłowości na miejscu, może to zrobić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Gdyby nie było to możliwe, prosimy o sygnał za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta drogą telefoniczną: 22 205 33 00 lub mailową: [email protected]

BIEDRONKA