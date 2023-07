Tajemiczy obiekt latający w Wielkopolsce! ABW w akcji

Agnieszka Kotońska z "Googlebox" chwali się seksownym ciałem na Instagramie. Hejterzy ruszyli do ataku!

36-letnia Anna przez tydzień prosiła lekarzy o pomoc aż w końcu zmarła! "To nie są ludzie, którzy powinni leczyć"

O znalezieniu tajemniczego obiektu latającego w Wielkopolsce jako pierwszy poinformował dziennikarz portalu rmf24.pl. Odkrycia dokonał mieszkaniec Żurawieńca. Na ten momen wiemy, że mowa o balonie wielkości piłki do gry z doczepioną metalową płytką z układami scalonymi w środku. Sprawa została potraktowana bardzo poważnie i na miejscu zaoroiło się od służb.

Wielkopolskie: Tajemniczy obiekt latający w lesie

Portal RMF FM podaje, że tego typu obiekty mogą służyć do wykonywania badań meteorologicznych. Na miejscu pracują policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Na ten moment nie wiadomo, do kogo należy balon i w jakim celu pojawił się w Wielkopolsce. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl

Sonda Widziałeś kiedyś taki balon? Tak Nie