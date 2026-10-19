Matka i syn znalezieni martwi. Sekcja zwłok ma wyjaśnić tajemnicę

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-19 13:25

Śledczy wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do nagłego zgonu 71-letniej kobiety oraz jej 38-letniego syna. Ich ciała odkryto w ubiegłym tygodniu w jednym z domów w Zbiersku Kolonii koło Kalisza. Wiadomo już, co wykazała autopsja zmarłych.

Radiowóz i policjanci na miejscu zdarzenia. O śledztwie w Zbiersku Kolonii przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Śledczy wciąż badają okoliczności zgonu 71-latki i jej syna ze Zbierska Kolonii, których zwłoki odkryto w miniony czwartek (16 października) . W poniedziałek biegli z zakresu medycyny sądowej przeprowadzili autopsję, jednak przyczyna tragedii wciąż pozostaje zagadką. Eksperci kategorycznie odrzucili morderstwo, a ze wstępnych ustaleń wynika, że nie było to również zatrucie tlenkiem węgla.

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Szczegóły postępowania przekazał w rozmowie z Radiem Eska prokurator Marcin Kubiak, reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim.

15 października na terenie jednej z posesji w Zbiersku Kolonii ujawniono ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny, na miejscu prokurator przeprowadził oględziny. Ciała zostały poddane sekcji zwłok, w jej wyniku stwierdzono, iż brak jest na ciałach obrażeń, wykluczono tym samym udział osób trzecich, wstępnie wykluczono także zaczadzenie jako przyczyny śmierci. Krew i tkanki pobrano z ciał w celu przeprowadzenia dalszych badań.

Na ostateczne wyniki laboratoryjnych badań tkanek zabezpieczonych ze zwłok 38-latka oraz jego matki organy ścigania będą musiały poczekać jeszcze kilka tygodni.

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