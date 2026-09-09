Franciszek wyszedł z mieszkania i przepadł bez śladu. Policja apeluje o pomoc!

Franciszek Czajka zniknął bez śladu w Poznaniu

Funkcjonariusze służący w poznańskim komisariacie na Grunwaldzie intensywnie szukają 22-letniego Franciszka Czajki. Młody człowiek wyszedł ze swojego lokum zlokalizowanego przy ulicy Limanowskiego 30 sierpnia 2026 roku. Do chwili obecnej nie pojawił się w miejscu zamieszkania.

Z policyjnych ustaleń wynika, że pierwszego września 22-latek przeprowadził jeszcze rozmowę z członkami rodziny. Niestety, po tym dniu urwał się jakikolwiek ślad i mężczyzna nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionego Franciszka Czajki. Jak wygląda 22-latek?

Stróże prawa opublikowali szczegóły dotyczące wyglądu poszukiwanego. Zaginiony mierzy około 182 centymetry wzrostu, charakteryzuje się krępą sylwetką i ma włosy w kolorze blond. Mundurowi zaznaczają, że najdrobniejszy szczegół może okazać się kluczowy w odnalezieniu młodego poznaniaka.

Apel poznańskiej policji o wsparcie w poszukiwaniach

Mundurowi zwracają się z gorącą prośbą do każdego, kto mógł w ostatnim czasie spotkać Franciszka Czajkę. Liczy się każda wskazówka, która naprowadzi śledczych na trop zaginionego mężczyzny.

Osoby dysponujące wiedzą o losach 22-latka powinny niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym Komisariatu Policji Poznań-Grunwald, dzwoniąc pod numery: 47 77 121 11 albo 47 77 121 12. Zawsze można też skorzystać z ogólnopolskiego numeru ratunkowego 112.

Służby podkreślają, że czasami nawet najdrobniejszy sygnał, wydający się bez znaczenia, może stanowić przełom w prowadzonych działaniach poszukiwawczych.