Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Małżeństwo może być w niebezpieczeństwie

Tajemnicze zaginięcie małżeństwa z Wielkopolski! Policja apeluje o pomoc w sprawie pary z Ostrzeszowa. Mundurowi podkreślają, że życie i zdrowie poszukiwanych może być zagrożone.

Na portalu se.pl pokazujemy zdjęcia zaginionego małżeństwa. Przyjrzyjcie im się uważnie! Każda informacja może pomóc służbom.

W zeszłym roku zgłoszono ponad 13,5 tysiąca zaginięć. W takich sprawach nie ma nawet minuty do stracenia!

Zaginęło małżeństwo z Ostrzeszowa

O sprawie tajemniczego zaginięcia poinformowała policja z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Według funkcjonariuszy istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków.

- Ostatni raz byli widziani 10 września, około godziny 9:00 rano - mówią funkcjonariusze, którzy na razie nie chcą ujawniać okoliczności zaginięcia pary.

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu Krzysztofa i Zuzanny Graf – w szczególności dotyczące miejsca ich obecnego pobytu. - Osoby, które mogą pomóc, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie - dodaje policja. Numery telefonów do kontaktu: 47 77 57 200, 47 77 57 211, 47 77 57 213. Służby podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa w działaniach poszukiwawczych.

Galeria ze zdjęciami: Tajemnicze zaginięcie małżeństwa z Wielkopolski. Tak wyglądają poszukiwani!

Statystyki zaginięć z zeszłego roku

W ubiegłym roku (2024/2025), w Polsce zgłoszono 13 540 zaginięć. Jak informują organizacje pozarządowe zajmujące się tym tematem, 80% tych spraw wyjaśnia się do trzech tygodni. Jedną z fundacji pomagającej w poszukiwaniach zaginionych jest Fundacja Itaka. W jej bazie niektóre osoby są od ponad 20 lat i nadal nie wiadomo, co się z nimi stało. Itaka oferuje także wsparcie rodzinom osób zaginionych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].