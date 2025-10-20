Tajemnicze zniknięcie Zuzanny! 17-latka wyszła z domu i nikt już jej nie widział

Jak przekazują policjanci z Obornik, Zuzanna Majik wyszła z domu 14 października br. i od tego momentu ślad po niej zaginął. Rodzina i przyjaciele nie mają z nią żadnego kontaktu, a jej telefon pozostaje nieaktywny. Trwają szeroko zakrojone działania poszukiwawcze z udziałem funkcjonariuszy policji, którzy sprawdzają wszystkie możliwe tropy.

Zaginiona ma około 170 cm wzrostu, waży około 58 kg. Ma czarne, proste włosy do ramion. W dniu zaginięcia ubrana była w ciemne spodnie, czarną skórzaną kurtkę, ciemną bluzę oraz jasnoróżowe buty marki Nike. Miała przy sobie czarną torebkę.

Policja z Obornik apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć dziewczynę w dniu jej zaginięcia lub po tym czasie, by nie zwlekali z przekazaniem informacji.

– Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Obornikach pod numerem telefonu 47 77 24 211 lub z najbliższą jednostką Policji – numer alarmowy 112 – przekazują funkcjonariusze.

Policjanci podkreślają, że każdy szczegół może okazać się kluczowy dla ustalenia miejsca pobytu Zuzanny. Apelują również, by nie lekceważyć żadnych, nawet pozornie nieistotnych sygnałów.

Osoby, które chcą pomóc, mogą również zgłaszać anonimowe informacje, jeśli nie chcą ujawniać swoich danych. Policja zapewnia, że każda wiadomość zostanie dokładnie sprawdzona.