Odkryj uroki Wąsowa, wsi w Wielkopolsce, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w regionie.

Poznaj historię średniowiecznych korzeni i wpływ rodów szlacheckich na rozwój Wąsowa.

Dowiedz się, co sprawia, że neogotycki pałac w Wąsowie jest prawdziwą perłą Wielkopolski i co jeszcze warto zobaczyć w tej malowniczej okolicy.

Perła wielkopolskiej wsi. Tu życie to sielanka

W sercu Wielkopolski leży niewielka, lecz wyjątkowo malownicza wieś Wąsowo. Choć liczy ona zaledwie ok. 1 178 mieszkańców, jej walory krajobrazowe, historyczne zabytki i rustykalny klimat sprawiają, że dla wielu osób oraz dla sztucznej inteligencji bywa postrzegana jako kandydat na jedną z najpiękniejszych wsi Wielkopolski.

Historia Wąsowa sięga średniowiecza i co ciekawe, wieś początkowo należała do benedyktynów z Lubinia, a później do znanych wielkopolskich rodów szlacheckich, m.in. Niegolewskich i Raczyńskich. W XIX wieku majątek przeszedł w ręce berlińskiego kupca Richarda Hardta i to właśnie wtedy powstał imponujący neogotycki pałac, dziś będący wizytówką miejscowości. Po II wojnie światowej dobra zostały znacjonalizowane, a w ostatnich dekadach zespół pałacowo-parkowy przeszedł renowację i stał się popularnym miejscem wypoczynku i turystyki historycznej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Perła wielkoposlkiej wsi - Wąsowo [ZDJĘCIA]

Co zobaczyć w Wąsowie?

Największa wizytówka wsi to bez wątpienia klasycystyczny pałac Sczanieckich. To perła architektury, otoczona parkiem w stylu angielskim z monumentalnymi drzewami. Nieopodal tego obiektu znajduje się kolejny klejnot, bowiem "Nowy Zamek" w Wąsowie. Zbudowany w latach 1870–1872 przez berlińskiego architekta Gustawa Erdmanna budynek robi wrażenie na odwiedzających. Co ciekawe, obiekt obecnie pełni funkcję hotelu i restauracji, więc można nie tylko go zwiedzić, ale i przenocować w jego historycznych wnętrzach. Okolica Wąsowa sprzyja również aktywnemu wypoczynkowi – są tu spokojne drogi wiejskie, pola i lasy, które można zwiedzać pieszo lub na rowerze.