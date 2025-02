Takich skarbów na dnie jeziora nikt się nie spodziewał! Osuszyli Maltę, zobaczyli TO!

Osuszono Zbiornik Maltański w Poznaniu. Na dnie zdumiewające znaleziska

Nieprzebrane ilości "skarbów" znalezione na dnie poznańskiej Malty! Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji pokazały w mediach społecznościowych skutki rutynowego spuszczenia wody ze Zbiornika Maltańskiego w stolicy Wielkopolski. Trzeba to robić raz na cztery lata, by usunąć śmieci i nadmiar mułu. Okazało się, że od 2021 roku wypoczywający nad Maltą zostawili tutaj niejedną pamiątkę. "Raz na cztery lata spuszczanie wody w Jeziorze Maltańskim odsłania nietypowe znaleziska, o które często pytacie! Co tym razem wydobyto z Malty? Odpowiadamy! Hulajnogi elektryczne, deskorolki, zabawki, okulary przeciwsłoneczne, telefony czy wędki" - piszą Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji na Facebooku i załączają zdjęcia. Rzeczywiście, na dnie Malty jakimś sposobem znalazło się między innymi... aż sześć hulajnóg elektrycznych. Jest też cały zestaw okularów słonecznych i nie tylko. "Jest i moja zguba" - pisze jeden z komentujących na Facebooku. Kto wie, może po latach niektóre z tych rzeczy będą jeszcze nadawać się do użytku i zostaną przez kogoś odebrane?

Kiedy powstało Jezioro Maltańskie? Skąd się wzięła jego nazwa?

Jezioro Maltańskie nazywane jest też Zbiornikiem Maltańskim lub po prostu Maltą. To sztuczny zbiornik wodny znajdujący się w Poznaniu powstały na rzece Cybinie. Powstał w 1952 roku, ma obwód 5,6 kilometra i średnią głębokość wynoszącą nieco ponad trzy metry. Nazwa wzięła się od Zakonu Kawalerów Maltańskich, ponieważ akwen powstał na gruntach należących niegdyś do tej właśnie organizacji. Zbiornik Maltański służy poznaniakom do uprawiania sportów wodnych, jest jednym z ulubionych miejsc rekreacji w stolicy Wielkopolski.

