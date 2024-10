Zabił 13-letnią Tosię, wpadł w Holandii! Krystian G. trafił do polskiego więzienia

Ksiądz z Wielkopolski zaskoczył wszystkich. Szczególna prośba do wiernych z ambony. Chodzi o Janusza Palikota

Szkoła budzi często negatywne skojarzenia z przestarzałymi metodami nauczania, gdzie dominują żmudne wykłady i wypełnione po brzegi plecaki. Innowacyjne zajęcia zdarzają się, lecz niestety nadal są rzadkością, bowiem spora część placówek w naszym kraju wciąż trzyma się tradycyjnych wzorców.

Są jednak - jak już wspominaliśmy - miejsca, gdzie pedagodzy dla dobra uczniów wychodzą poza sprawdzone ramy. Lekcje wychowania fizycznego na sali gimnastycznej? Oczywiście, lecz gdy tylko pogoda na to pozwala, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem zabiera uczniów nad wodę!

Nietypowa szkoła w Wielkopolsce. Wielu uczniów marzy o takich zajęciach

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka to niewielka placówka znajdująca się w równie niewielkiej wsi Łąkie w województwie wielkopolskim. Mogłoby się więc wydawać, że w takiej lokalizacji nie ma przestrzeni między innymi na zajęcia dodatkowe z pływania czy łowienia ryb, lecz nic bardziej mylnego! Okazuje się, że placówka znajduje się tuż przy pięknym jeziorze, a owa bliskość natury pozwala najmłodszym odkrywać tajniki przyrody oraz nabywać nowe umiejętności.

Pływanie kajakami na lekcjach i łowienie ryb

W szkole w Łąkiem w ramach lekcji wychowania fizycznego - w szczególności latem i wiosną - uczniowie pływają kajakami, co sprawia im ogromną radość. To jednak nie koniec! Jeden z tamtejszych nauczycieli zabiera również dzieci na dodatkowe lekcje z łowienia ryb i jak sam wspominał w reportażu nagranym przez Telewizję Asta, na zajęciach wędkarskich stara się przemycać wiedzę z geografii i biologii.

Co ciekawe, takowe urozmaicenia to dopiero początek. Okazuje się bowiem, że w szkole stworzono także ogród, w którym dzieci wraz z jedną z nauczycielek uprawiają warzywa oraz kwiaty. Osoby z duszą artystyczną mają natomiast możliwość wstąpienia do Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "Frygi", który na swoim koncie ma wiele sukcesów zarówno w kraju, jak i za granicą

Jak więc widać, dzięki świetnym pomysłom kadry pedagogicznej młodzież może robić coś więcej i z pewnością dzięki takim różnorodnościom przychodzenie do szkoły to sama przyjemność!

Dajcie znać na naszych social mediach, co myślicie o wprowadzaniu do szkół innowacyjnych rozwiązań, takich jak np. łowienie ryb czy nauka gry na instrumentach.