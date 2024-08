Ciekawostki

Wyprawka szkolna za czasów PRL-u. Kultowe przedmioty sprzed lat. Dziś są już niespotykane

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej ludowej wyprawka szkolna miała zupełnie innych charakter niż ta znana nam dzisiaj. Tornistry dzieci nie były wypełnione gadżetami i najnowszymi sprzętami, lecz miały jedynie to, co udało się zdobyć. Piórnik z kilkoma ołówkami czy kolorowa gumka do ścierania były już prawdziwym luksusem.