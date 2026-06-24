Te kobiety są ścigane przez policję. Każda informacja może być cenna!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-24 12:43

Kobiety specjalizują się w zbrodniach lżejszego kalibru: kradzieżach, oszustwach, podrabianiu dokumentów. Potrafią być jednak wyjątkowo wyrachowane i sprytne. Publikujemy listę kobiet, które nadal są poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości na terenie woj. wielkopolskiego!

Szukają ich w całym regionie. Policja apeluje do mieszkańców Wielkopolski

Policja cały czas aktualizuje bazę poszukiwanych osób z Polski. Co zaskakuje, w katalogu pojawia się coraz więcej kobiet, które najczęściej są ścigane za różnego rodzaju oszustwa.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na wypadek, gdybyśmy spotkali poszukiwane na swojej drodze. Poniżej publikujemy aktualną listę ściganych kobiet. Jeśli rozpoznajecie którąś z nich lub posiadacie jakiekolwiek informacje na temat ich pobytu - zadzwońcie pod numer telefonu wskazany w opisie poszukiwanego lub skontaktujcie się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

Możecie również zgłosić się do najbliższego komisariatu, dzwoniąc pod numery alarmowe 997 lub 112. Funkcjonariusze jednocześnie zapewniają utrzymanie w tajemnicy, kto poinformował ich o kryjówce bandytów.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 24.06.2026 roku.

KLIKNIJ w poniższą galerię i zobacz zdjęcia poszukiwanych z kobiet!

Trzy zdjęcia policyjne przedstawiają poszukiwane kobiety. Pierwsza to blondynka w średnim wieku, druga to kobieta z ciemnymi włosami związanymi w kok, trzecia to kobieta o ciemnych włosach i pełniejszej twarzy. Wszystkie poszukiwane są za oszustwa, a więcej informacji o nich znajdziesz na naszym portalu.
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