Tragedia zabrała 27-letniego druha. Strażacy publikują poruszające pożegnanie Sebastiana

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-24 9:57

Wielki smutek wśród strażaków ochotników z gminy Ceków-Kolonia. Nie żyje druh Sebastian, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w tragicznym wypadku drogowym. Miał zaledwie 27 lat. W poruszających słowach żegnają go koledzy z OSP Ceków, podkreślając jego oddanie służbie i gotowość do niesienia pomocy innym.

Okrągłe czarno-białe zdjęcie druha Sebastiana Mosiniaka z OSP Ceków, trzymającego puchar, na tle rozmytego, kolorowego krajobrazu z biało-czerwoną taśmą policyjną z napisem POLICJA. Więcej o pożegnaniu Sebastiana przeczytasz na naszym portalu.
Autor: OSP Ceków/ Facebook

W poniedziałek, 22 czerwca, w mediach społecznościowych jednostki OSP Ceków pojawiła się niezwykle smutna wiadomość. Strażacy poinformowali o śmierci druha Sebastiana.

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Druha Sebastiana – napisali strażacy.

Jak podkreślają druhowie, Sebastian był osobą wyjątkową, zawsze gotową do pomocy i zaangażowaną w działalność strażacką.

Sebastian był człowiekiem wyjątkowym – życzliwym, uczynnym i zawsze gotowym nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Swoją postawą dawał przykład tego, czym powinien kierować się strażak ochotnik: odwagą, odpowiedzialnością, bezinteresownością oraz szacunkiem dla drugiego człowieka – przekazali członkowie OSP Ceków.

Strażacy wspominają go jako człowieka wielkiego serca, przyjaciela i kolegę, na którego zawsze można było liczyć. Kilka dni po tragicznych wydarzeniach opublikowali również wzruszające nagranie poświęcone zmarłemu druhowi.

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Są chwile, w których słowa wydają się za małe. Dziś przygotowaliśmy to nagranie, by pożegnać kogoś wyjątkowego - śp. Druha Sebastiana. To nasz sposób, by zatrzymać pamięć – napisali.

Jak podaje „Fakt”, tragedia rozegrała się w czwartek, 18 czerwca, na drodze wojewódzkiej nr 470. Według ustaleń służb kierowca samochodu osobowego podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 27-letniemu motocykliście.

Mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Uroczystości pogrzebowe druha Sebastiana odbędą się w piątek, 26 czerwca, o godzinie 14.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie. Strażacy zapowiedzieli, że odprowadzą swojego kolegę na miejsce wiecznego spoczynku w asyście druhen i druhów.

Druhu Sebastianie, dziękujemy za Twoją służbę, dobroć i przyjaźń – napisali na zakończenie członkowie OSP Ceków.

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