Zakończenie wakacji 2024. Co robić z dziećmi?

Koniec wakacji to dla większości osób raczej moment nostalgii i smutku, lecz mimo to warto zamknąć ten czas w nieco bardziej radosnej atmosferze. Jeśli lada chwila twoje dzieci wrócą do szkolnych ławek, jeszcze przed zakupem wyprawki, zapewnij im atrakcje, które zapiszą się w pamięci na długo! Ostatnie dni lata warto maksymalnie wykorzystać, by później móc z uśmiechem na ustach wracać do nich wspomnieniami. Co więc zaplanować? Oto przykładowa lista aktywności, które być może sprawią, iż koniec wakacji będzie tak samo ekscytujący jak ich początek!

Rodzinny piknik poza miastem.

Wycieczka rowerowa.

Odwiedzenie muzeum lub centrum nauki.

Wycieczka nad wodę.

Wspólne wyjście do ogrodu zoologicznego.

Odwiedzenie parków rozrywki.

Jak wiadomo, dzieci to wręcz wulkany energii, więc z pewnością jednym z najlepszych pomysłów będzie wyjście lub wyjazd do parku rozrywki. Od lat ogromną popularnością cieszy się Energylandia, lecz okazuje się, że nie tylko ten obiekt jest wart odwiedzenia. W województwie wielkopolskim stosunkowo niedawno powstał ekologiczny park rozrywki, w którym twoje dzieci z pewnością się odnajdą. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ekologiczny park rozrywki dla dzieci. Idealne miejsce na zakończenie wakacji

Elfland, bowiem to o tym obiekcie mowa, jest stosunkowo nowo powstałym parkiem rozrywki w Nekli, w powiecie wrzesińskim w województwie wielkopolskim, który robi wrażenie na odwiedzających. To pierwszy w Polsce park rozrywki, w którym nie ma silników, hałasów i zanieczyszczeń powietrza! Jak to możliwe?

Okazuje się, że na miejscu wszystko zostało stworzone z naturalnego drewna robinii akacjowej. Na 15 tys. metrów kwadratowych znajdziemy m.in. takie atrakcje jak wioska góralska, wioska bajkowa, wieża kopania złota, kolejka tyrolska, orzeł, wspinaczka baobab oraz trampolina na wiszącej tratwie.

ELFLAND jest ekologicznym parkiem rozrywki stworzonym dla dzieci i ich rodzin, który znajduje się w Polsce blisko Poznania. Bez silników, bez hałasu, bez stresu. Dzieci bawią się całkowicie bezpiecznie w różnych obszarach w zależności od tego na co mają ochotę. [...] Nie znajdziecie tutaj rollercoasterów ani hałaśliwych atrakcji typowych dla parków rozrywki, ale mamy za to zjeżdżalnie o wysokości 12 metrów, z której można obserwować naturę niczym z lotu ptaka - czytamy w opisie na stronie parku.

Co ciekawe, wejście na teren obiektu jest stosunkowo tanie, bowiem bilet na cały dzień dla jednej osoby, która ma powyżej 2 lat to koszt 40 zł, dla dwóch osób 75 zł, natomiast dla rodziny 2+1 to już jedynie 100 zł!