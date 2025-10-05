To najmniejsze jezioro w Polsce. Jest wielkości mieszkania i nie ma nazwy

Jezior w naszym kraju nie brakuje, lecz zazwyczaj interesujemy się i wyjeżdżamy nad te dobrze znane i duże akweny. Mało kto jednak słyszał o najmniejszym jeziorze w Polsce, które jest wyjątkowo niewielkich rozmiarów. To jednak, że jest małe, nie jest jego jedyną nietypową cechą. Okazuje się bowiem, że owe jezioro nie ma nazwy!

Najmniejsze jezioro w Polsce

Autor: Shutterstock
  • Polska, znana z licznych jezior, skrywa prawdziwą perłę – najmniejsze jezioro w kraju, które zaskakuje swoimi rozmiarami.
  • Ten bezimienny akwen w Wielkopolsce, który nie posiada oficjalnej nazwy.
  • Odkryj jego lokalizację i dowiedz się więcej o tym niezwykłym rekordziście, który pokazuje różnorodność polskich zbiorników wodnych.

Jeziora w Polsce. Te akweny zna każdy z nas!

Polska słynie z pięknych jezior, które każdego roku przyciągają turystów spragnionych kontaktu z naturą, odpoczynku nad wodą czy żeglarskich przygód. Od malowniczych Mazur, przez Kaszuby, aż po jeziora Wielkopolski i Podlasia.

Do najbardziej rozpoznawalnych należą: Śniardwy i Mamry na Mazurach, Hańcza na Suwalszczyźnie – najgłębsze jezioro w Polsce, a także popularne Jezioro Solińskie w Bieszczadach czy Jezioro Czorsztyńskie u podnóża Pienin. Wśród najchętniej odwiedzanych akwenów nie może zabraknąć także Jeziora Wigry, Jeziora Łebsko czy kaszubskiego Jeziora Wdzydze.

Choć wszyscy znamy lub chociaż kojarzymy największe i najgłębsze jeziora w kraju, to już mało kto zastanawia się, gdzie znajduje się najmniejsze jezioro w Polsce. A przecież i ono kryje w sobie ciekawą historię oraz pokazuje, jak różnorodne i wyjątkowe są polskie akweny.

Najmniejsze jezioro w Polsce. O tym akwenie mało kto słyszał!

Jak podaje portal biurorekordow.pl najmniejszym jeziorem w Polsce jest - uwaga - jezioro, które nie ma nazwy. Akwen znajduje się natomiast w okolicy wsi Grabowiec, w gminie Tuliszków, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Bezimienny zbiornik ma o powierzchni 85,26 metrów kwadratowych, jest niebywałym rekordzistą!

Ciekawostki o jeziorach w Polsce

  • Największe jezioro w Polsce – to Śniardwy na Mazurach, mające aż 113,8 km² powierzchni. 
  • Najgłębsze jezioro – rekord należy do Hańczy na Suwalszczyźnie, której głębokość sięga 108,5 m.
  • Najczystsze jezioro – często za takie uznaje się Jezioro Wigry w Wigierskim Parku Narodowym oraz jeziora na Pojezierzu Kaszubskim.
  • Najwyżej położone jezioro – to Czarny Staw pod Rysami w Tatrach, leżący na wysokości 1580 m n.p.m.
