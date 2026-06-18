To prawdziwa podróż do czasów dzieciństwa! Pani Maria otworzyła wyjątkowe muzeum

Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-06-18 12:26

Najpierw latami zbierała eksponaty, potem obroniła doktorat o zabawkach w PRL-u, a teraz założyła Muzeum Dzieciństwa w Wielkopolsce. Maria Wieczorek przenosi dzieci i dorosłych w świat lalek, samochodów i gier sprzed lat. Szczegóły w artykule.

Powrót do dzieciństwa w PRL

To miejsce to prawdziwy wehikuł czasu. W Kórniku pod Poznaniem pasjonatka historii zabawek - Maria Wieczorek - postanowiła udostępnić swoje zbiory i przenosić wszystkich w czasy PRL-u.

W swoim Muzeum Dzieciństwa przedstawia niesamowitą kolekcję sprzed lat: lalki, piłkarzyki, resoraki, piórniki, kosmetyki, projektory, kolejki, a nawet mundurki szkolne, zeszyty, pamiętniki.

Niezwykła kolekcja

Maria Wieczorek to absolwentka kulturoznawstwa i pedagogiki i prawdziwa pasjonatka starych zabawek. I właśnie z tego połączenia powstał pomysł na napisanie pracy doktorskiej o zabawkach i stworzenie muzeum.

- Byłam w Londynie, w V&A Museum of Childhood i to wtedy zrodził się pomysł stworzenia takiego miejsca również u nas - mówi Super Expressowi Maria Wieczorek. Obok eksponatów „za szybą” naukowczyni zorganizowała też przestrzenie do zabawy i wspólnie spędzonego czasu.

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Wyjątkowa monografia

Maria Wieczorek jest również autorką monografii historycznej: „Zabawki. Podróż do świata dzieciństwa w PRL-u”, w której opowiada o przedmiotach najcenniejszych w dzieciństwie. Dzięki tej publikacji można sobie przypomnieć słodko-gorzko historię zabawkarskiej branży w Polsce powojennej.

- Dominowało wtedy bowiem przeświadczenie, że zabawki nie są przedmiotami pierwszej potrzeby, więc należy wykonywać je głównie z odpadków powstających podczas produkcji innych, bardziej potrzebnych artykułów - wyjaśnia jednak Wieczorek.

Pomimo to, spółdzielnie pracy starały się jednak produkować zabawki estetyczne, bezpieczne, a przede wszystkim lubiane przez najmłodszych - takie, które dzisiaj są… kultowe.

- W moim Muzeum Dzieciństwa dobrze czują się najmłodsi, jak również i ich rodzice. Serdecznie zapraszam do mojego świata - dodaje na koniec Maria Wieczorek.

Muzeum Dzieciństwa w Wielkopolsce
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